الدولار يعاود الصعود مجددا ويسجل رقم جديد بالموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت اسعار العملات الاجنبية بالسوق الموازي مجددا أمس لـ(220) جنيها، وبرر متعاملون بالنقد ذلك لضعف حجم العرض من العملة وزيادة الطلب

وقال تاجر عملة لـ(السوداني ) ان سعر شراء الدولاربلغ (200) جنيه اما سعر البيع (220) جنيه ، فيما سجل سعر بيع الريال السعودي (49) جنيها اما سعر الشراء (48) جنيها ، وتوقع حدوث زيادة في اسعار العملات

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