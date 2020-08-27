حماس تحمّل السفير القطري رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى سلطات الاحتلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مصدر في حركة “حماس” أن زيارة السفير القطري محمد العمادي إلى غزة لم تحقق أي نتائج ولا سيما أن تل أبيب ما زالت تقابل بتعنّت مطالب المقاومة برفع الحصار عن غزة.

المصدر قال الميادين إن العمادي نقل لـ “إسرائيل” رسالة شديدة اللهجة بتحمّل تبعات استمرار الحصار والمماطلة في تنفيذ المطالب.

وتحذر الرسالة من أن تعنت الاحتلال يدفع المنطقة باتجاه مواجهة عسكرية محتومة مع الفصائل الفلسطينية في المستقبل القريب.

بالتزامن، أفاد مراسل الميادين فجر يوم أمس الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أراض زراعية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ولم تسفر عن إصابات.

ويشهد القطاع تصعيداً ميدانياً تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.

كما حذّر وزير الأمن الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي من الاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة، وتوعد بالرد بقوة.

الميادين