اتهام جهات إقليمية بالوقوف حول أحداث كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إتهم رئيس حزب المنبر الديمقراطي القومي فيصل يس جهات اقليمية لم يسمها بالوقوف خلف الأحداث التي تشهدها ولاية كسلا وقطع بأنها مصنوعة بهدف نسف الاستقرار الاجتماعي في شرق السودان.

وقال يس لـ(الجريدة): إن الأحداث التي تجري بالولاية عقب تعيين الوالي صالح عمار تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن رفضه يستند على أسس أثنية واذا تمت الاستجابة للضغوط فهذا يعني تقنين للتمييز العنصري وتأكيد رسمي لمؤسسات الدولة بأن مجتمع البني العامر ليس له أحقية في الولاية العامة وكذلك اقالة الوالي تعني طعنة نجلاء للنظام الديمقراطي الذي تؤسس له الحكومة الانتقالية.

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