محاكمة (14) طالبة جامعية وهروب أبناء نافذين

وقعت محكمة جنايات أركويت والسوق المركزي برئاسة القاضي هشام محمد علي عقوبة الغرامة مبلغ (3) ألف جنيه لكل مدان ومدانة في حق (14) طالبة جامعية بينهم ثلاثة شباب، الفنان وعازف الأورغن وأدانتهم المحكمة بمخالفة المادة (74) المتعلقة بالإهمال الذي يسبب خطراً على الأشخاص أو المال وقررت المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة السجن شهر كعقوبة بديلة وإعادة المعروضات الأورغن.

وتشير التفاصيل بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن شرطة قسم 84 بالجريف ألقت القبض على المتهمين في مزرعة عامة بالمنطقة في الساعات الأولى من الصباح وخلال المداهمة هرب عدد من المتهمين بعربات حكومية تم اقتيادهم لقسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بالمادة (74) من القانون الجنائي.

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واتضح من خلال المحضر أن المتهمة الثالثة أقامت الحفلة بمناسبة خطوبتها لصديقتها وكانت الحفلة الساعة الثالثة صباحاً وتبين بأن الهاربين هم أبناء نافذين في الدولة وفقاً لأقوال المتهمة الثالثة ودون المحضر بالقسم بالإزعاج العام وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة البلاغات للمحكمة للفصل واستمعت المحكمة لأطراف قضيتي الاتهام والدفاع وتوصلت لإدانة المتهمين وعدلت مادة الاتهام ووفق ذلك تمت المحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)