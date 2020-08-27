ضبط 1122 جوال سكر و150 جوال دقيق مدعوم بنهر النيل

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية من ضبط سلعتي سكر ودقيق مدعوم غرب مدينة الدامر واتخذت إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.
وأفادت مصادر أن خلفية الضبطية تأتي في سياق إنفاذ خطط الإدارة في مراقبة انسياب السلع المدعومة والاستراتيجية حيث تمكنت الشرطة الأمنية فرعية الدامر من وضع يدها على 1122 جوال سكر زنة 50 كيلو و12000 جوال فارغ و5 ماكينات خياطة و2 ميزان بحوزة متهمين اثنين تم تخزينها بموقعين مختلفين، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 10/8/5 من قانون حماية المستهلك والمواد 32/31 من قانون المواصفات والمقاييس بقسم شرطة الدامر.
وعلى ذات السياق وبحسب صحيفة السوداني الدولية، نجحت الفرعية في ضبط عدد 150 جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو ووجد بحوزة المتهم مستندات اتضح من خلال التحري أنها مزورة، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 10/8/5 والمادة 123 من القانون الجنائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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