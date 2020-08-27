آمنة المكي تؤكد وقوفها مع المعاشيين

نظم معاشيو ولاية نهر النيل أمس وقفة أمام مباني الأمانة العامة لحكومة الولاية بالدامر تم خلالها تسليم مذكرة لوالي الولاية دكتورة آمنة أحمد المكي. وأكدت الوالي اهتمامها بقضايا وهموم المعاشيين بالولاية ووقوفها معهم وذلك عبر تحديد نافذة واحدة لتوفير الخدمات المختلفة الخاصة بالمعاشيين بالاضافة الى تخصيص مركز خاص بهم للخدمات العلاجية. Advertisements وأمنت الوالي على ما جاء بالمذكرة مؤكدة بحسب سونا، العمل على تنفيذ ما جاء بها الى جانب فتح قنوات تواصل بين حكومتها وقيادة المعاشيين بالولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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