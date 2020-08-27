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فساد بمستشفى أمبدة النموذجي

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دخل العاملون بمستشفى أمبدة النموذجي بمحلية الأمير في إضراب بدأ أمس الأربعاء، وأعلنوا عن استمراره حتى الاستجابة لمطالبهم بتغيير الإدارة وتحسين الأوضاع والخدمات الطبية للمرضى من قبل وزارة الصحة.

 

ودق رئيس قسم الإحصاء والسجلات الطبية بالمستشفى إبراهيم بلال معلا بحسب صحيفة السوداني الدولية، دق ناقوس الخطر بشأن ما آل إليه هذا المرفق الصحي.

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وكشف معلا عن سوء إداري فاحش وفساد قال إنه منقطع النظير، وحزمة عقبات تواجه العمل وأسهمت في تراجع الخدمات الطبية المقدمة، وأشار إلى تحديات ومشاكل أعاقت مسيرة العمل في وقت يحتاج فيه المرضى للعناية والاهتمام الزائد واصفاً ما يحدث بالكارثة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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