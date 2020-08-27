الكاملين:تفعيل الأوامر المحلية لتنظيم الأسواق ومنع العمل العشوائي

ترأس الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون المدير التنفيذي لمحلية الكاملين بمكتبه صباح اليوم إجتماعا موسعا ضم مدراء الإدارات المتخصصة بالمحلية ولجان المقاومة والخدمات والتغيير.

و إستعرض الاجتماع موجهات حكومة ولاية الجزيرة الخاصة بعمل المحليات في الفترة القادمة والذي اشتمل على ضرورة الإنضباط بمواعيد العمل والإلتزام بتنفيذ قوانين الخدمة المدنية وتفعيل مبدأ المحاسبة ،وأن يكون مدير الإدارة قدوة إضافة للاهتمام بإصحاح البيئة وحركة النفايات وإستقطاب الجهد الشعبي وعمل مكبات للنفايات على مستوى الوحدات الإدارية ومشاركة لجان المقاومة والخدمات والتغيير بالأحياء والقرى في تنفيذ حملات نظافة مستمرة واهمية تفعيل الأوامر المحلية الخاصة بتنظيم الأسواق والإستفادة من البنوك التجارية بالمحلية في تمويل الأسواق النموذجية باقساط مريحة ومنع العمل العشوائي في الأسواق وإستخدام القانون في مخالفات الأوامر المحلية وتحريك الجهد الشعبي للمساهمة في النظافة ودرء آثار الخريف والسيول والفيضانات بالمؤسسات والأحياء والقرى والفرقان.

من جانبه أعلن المدير التنفيذي عن توفير 20 ألف خيشة وعدد من القلابات والطلمبات لدرء الآثار الناجمة عن الخريف وناشد المواطنين القاطنين على الشريط النيلي أخذ الحيطة والحذر .

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و أمن المجتمعون علي ضرورة التنسيق والتعاون التام بين الجهاز التنفيذي ولجان المقاومة والخدمات والتغيير وبذل الجهود اللازمة لازالة التشوهات في أسواق المحلية والإلتزام الكامل برمي النفايات في المكان المخصص لها لعكس الوجه المشرق والحضاري للمحلية معلنين عن انطلاق حملات النظافة الأربعاء المقبل بمربع 3 بمدينه الكاملين علي أن تستمر لتشمل قرى وأحياء المحلية.

على صعيد آخر دشن الأستاذ مصطفى إبراهيم مصطفى مفتش شؤون الرئاسة ممثل المدير التنفيذي لمحلية الكاملين صباح اليوم بحسب سونا، إنطلاقة حمله النظافة بمدينة الكاملين والتي تنظمها هيئة النظافة بالتعاون مع لجان المقاومة والخدمات والتغيير حيث أكد إستمرار الحملة لتشمل كافة أرجاء المحلية لإزالة الآثار السالبة التي خلفها الخريف وناشد لجان المقاومة والخدمات والتغيير التعاون والتنسيق التام مع هيئة النظافة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)