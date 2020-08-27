قرية للبحث العلمي بجامعة الجزيرة لتجميع القدرات البحثية

عبر بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة عن سعادته بخطوات إستكمال هياكل السلطة المدنية .

وكشف طه في تصريح عن شراكة كبيرة بين الجامعة وحكومة ولاية الجزيرة لترتيب جملة من الأوضاع في ملفات شائكة ومعقدة موروثة من العهد البائد في تدوير النفايات ومعالجة الصراعات في مختلف المجتمعات عبر ترتيب عدد الكليات والمجموعات للمشاركة بفعالية في تعزيز فلسفة الجامعة تجاه مجتمع الولاية.

بالإضافة للإتجاه لإنشاء قرية للبحث العلمي وذلك في سياق إعادة الهيكلة وتجميع القدرات البحثية للجامعة بموقع واحد بالتنسيق مع نائبة عمدة لندن نائبة رئيس حزب العمال البريطاني التي رحبت بالفكرة وتقود جهوداً حثيثة مع أكاديميين ومنظمات لتحويل المشروع إلى أمر واقع .

ولفت مدير جامعة الجزيرة للترتيبات الجارية مع مشروع الجزيرة لتحديد دور الجامعة خلال الفترة القادمة لنهضة وتطوير المشروع والمشاركة في إعادة صياغة قانون مشروع الجزيرة ودراسة الإشكالات القائمة وذلك على مستوى مركز الدراسات السكانية وكلية الإقتصاد والتنمية الريفية .

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وأشار إلى أن الجامعة ستعمل على بناء إستراتيجية حقيقية تستند على إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أفردت لها ورشة علمية متميزة تحدثت عن ملامح استقلالية الجامعات كوحدات لها القدرة على تمرير قراراتها بشكل أفضل ودفع جهود البحث العلمي .

وكشف طه بحسب سونا، عن تلقيهم عرضاً من هيئة المرأة العربية لإنشاء مركز للفحص المبكر لسرطان الثدي بجانب مستشفى للأمراض المزمنة وسط الأطفال ومن المتوقع أن يصل وفد من الهيئة يوم الإثنين القادم لمعاينة الموقع المقترح للإنشاء.

وقال إنهم ينظرون لهذا المشروع بصورة عميقة بإعتباره حلاً فعلياً لإشكاليات البحث العلمي في السودان وتكامله على المستوى المحلي والقومي والإقليمي ولتكون هنالك مخرجات وشراكة في البحث العلمي وفاعلية في حل مشاكل التنمية وزاد أن هذا الأمر له إرتباط وثيق بامتلاك الجامعة لقطاع زراعي متميز بجانب الإستثمار الزراعي وفي ظل المساعي الجارية لإنشاء مدينة جامعة الجزيرة الصناعية بالتعاون مع الرأسمالية الوطنيه وذلك لدعم البحث العلمي والإستثمار الصناعي ..

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)