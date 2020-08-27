خلوصي أكار: حل مشاكل اليونان وتركيا بالحوار وليس بـ”الاتحاد الأوروبي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن حل مشاكل تركيا واليونان يكون عبر اللقاء والحوار بيننا، وليس باللجوء إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي.

ذكرت ذلك وكالة “الأناضول” التركية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول أكار: “تأكد عدم صحة ادعاءات تحرشنا بسفينة فرنسية وعلى باريس الاعتذار”.

ووجه أكار رسالة إلى اليونان: “إذا انتهكتم حدودنا فردنا معروف، لكننا ندعم الحوار دائما ولا نرغب في حدوث ذلك”.

وقال وزير الدفاع التركي: “فعالياتنا في ليبيا تسير وفقا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية وعازمون على مواصلتها”.

وتابع: “قواتنا المسلحة تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأناها، ولا داعي لتضخيم هذا الأمر”، بحسب “الأناضول” التي أشارت إلى أن هذا التصريح جاء ردا على ادعاءات تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في ليبيا”.