اختراق بملف الترتيبات الأمنية بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبلغت مصادر مطلعة (السوداني) اﻻتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على توقيع اتفاق السلام في 28 أغسطس الجاري ، وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الوساطة الجنوبية .

وكشف المصدر عن توصل الطرفين لاتفاق حول أهم نقاط خلافية في الترتيبات الأمنية الخاصة بالمدة الزمنية لدمج القوات بمسار دارفور وأكدت الاتفاق على أن تكون خلال 38 شهراً .

وتضاربت الأنباء حول مشاركة رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ،في حفل توقيع السلام بجوبا ، فيما أكد مصدر بوفد التفاوض أن مساعي جارية لاقناعه بحضور مراسم التوقيع.