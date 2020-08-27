شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أبلغت مصادر مطلعة (السوداني) اﻻتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على توقيع اتفاق السلام في 28 أغسطس الجاري ، وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل الوساطة الجنوبية .
وكشف المصدر عن توصل الطرفين لاتفاق حول أهم نقاط خلافية في الترتيبات الأمنية الخاصة بالمدة الزمنية لدمج القوات بمسار دارفور وأكدت الاتفاق على أن تكون خلال 38 شهراً .
وتضاربت الأنباء حول مشاركة رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ،في حفل توقيع السلام بجوبا ، فيما أكد مصدر بوفد التفاوض أن مساعي جارية لاقناعه بحضور مراسم التوقيع.
كانت هذه تفاصيل خبر اختراق بملف الترتيبات الأمنية بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.