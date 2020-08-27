ابن سلمان أصيب بالجنون واعتقل صهر سعد الجبري وأخفاه في سجونه

الخليج 365:

كشفت عائلة المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري والذي يعيش حالياً في كندا، عن اعتقال السلطات السعودية لصهر العائلة، بعد استدعائه للتحقيق، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أمريكا.

وقالت عائلة الجبري في بيان على تويتر نشره نجله خالد، إنه جرى استدعاء سالم المزيني، صهر الجبري، يوم الإثنين، إلى مكتب أمن الدولة حيث تم احتجازه.

وجاء في البيان أن اعتقاله واختفاءه هما أحدث أعمال الانتقام والترهيب من قِبل ولي عهد السعودية ضد الجبري؛ لتقديمه دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، فيما لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب للتعليق على اعتقال المزيني.

وفيما سبق أن قالت العائلة ومصادر مطلعة على الأمر لـ”رويترز”، في وقت سابق من هذا العام، إن السلطات السعودية اعتقلت بالفعل ابني سعد الجبري البالغَين وشقيقه في مارس/آذار؛ لمحاولة إرغامه على العودة إلى المملكة من كندا التي يعيش فيها.