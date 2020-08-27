عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 27 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

والي كسلا يتمسك بمنصبه ويتهم النظام البائد بتأجيج الفتنة في الشرق

الاتحادي الموحد: موقف حكومة حمدوك من إسرائيل لم يكن موقف صحيح

فصل ٤٠٠ عامل من جياد ومطالبتهم باخلاء منازلهم

معاشيون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية

المنبر الديمقراطي يتهم جهات إقليمية بالوقوف حول أحداث كسلا

الشرطة تطوق عمارة الذهب وتعتقل عدد من تجار العملة

الشيوعي :زيارة بومبيو كانت للسعي لكسب اللوبي اليهودي للانتخابات

التيار

منتجي الصمغ العربي يطالبون بحل المجلس

بمشاركة مجلس السيادة انطلاق ملتقي التعايش السلمي بقاعة الصداقة

المعاشيون يسلمون حمدوك مذكرة لزيادة المعاش 650 %

اعتصام المجلد يدخل يومه الثاني عشر و مطالبات بحضور الوالي

مشروع الجزيرة: انهيار 85% من شبكة الري بالمشروع

السياسي

والي كسيلا بالإنابة لـ (السياسي): سقوط قتيلين في أحداث المدينة

تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك..

كورونا تعطل وصول فريق الـ « fbi»

المالية تسلم التنمية الاجتماعية

1.7) مليار جنيه لدعم الأسر الفقيرة

قوة شرطية ُتداهم عمارة الذهب وتضبط مليارات الجنيهات وعملات أجنبية

والي كسلا: مجموعات من النظام البائد تسعى لنسف استقرار الشرق

الري» تحذر من فيضانات مرتقبة وأمطار متوقعة بعدد من الولايات

الشيوعي» : لا نبيع مواقفنا والحكومة عرفت حدودها

الوساطة توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الحكومة و«الثورية» الجمعة

قوة شرطية ُتداهم عمارة الذهب وتضبط مليارات الجنيهات وعملات أجنبية

تحقيقات محاولة اغتيال حمدوك..

كورونا تعطل وصول فريق الـ « fbi»

الطاقة : بدء إجراءات استيراد 320 ألف طن من الوقود

الصيحة

ضبط (1122) جوال سكر و(150) جوال دقيق مدعوم

ظهور أول حالة شلل أطفال بشرق دارفور

والي الخرطوم يعفي المدير التنفيذي لمحلية كرري

قرارات بمراجعة أوضاع الموظفين والتعاقدات والأصول الحكومية بالخرطوم

“أنصار السنة” تقيم ملتقىًّ للتعايش السلمي بمشاركة البرهان والإدارات الأهلية

مطالبة بتعديل التشريعات لدمج الأطفال ضعيفي السمع أكاديمياً واجتماعياً

وقفة لـ(المعاشيين) ومذكرة تطالب بزيادة المعاش (650%)

تفكيك شبكة إجرامية تهرب العملات الحرة

الخطيب: موقف الشيوعي الثابت يرفض التطبيع مع إسرائيل

أخبار اليوم

الشيوعي يعلن رفضه السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

والي كسلا: المجموعة التي ترفض تعييني لم تقدم أي حجج لرفض شغلي لموقع الوالي.

الوساطة الجنوبية: حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور.

بعد محاصرة الشرطة لمجمع الذهب : شيخ الصاغة (لأخبار اليوم ) : الحملات هدفها العملة وما تم العثور عليه لا يذكر.

الحكم بالاعدام شنقا في مواجهة ثمانية أجانب أدينوا بقتل شاب.

الوطن

حمدوك يصدر قرار بإعفاء وزيرة الصحة

الشرطة تطوق عمارة الذهب بالخرطوم

الكونغرس الأمريكي يكشف قيمة التسوية مع السودان في قضايا الارهاب والي الخرطوم يقيل مسؤلين ويكون لجنة لمراجعة ملفات الموظفين

السوداني

وفاة شخصين نتيجة العنف في كسلا

الخطيب: نقف مع قضايا قوى التحرر الوطني ونرفض التطبيع

“حميدتي” يدعو حركات الكفاح المسلح التعجيل بتوقيع اتفاق السلام الشامل

حمدوك يقبل استقالة وزيرة الصحة المكلفة ويُعيِّن د. أسامة احمد خلفاً لها

الشرطة تطوق عمارة الدهب بقيادة المدير العام للشرطة.

Advertisements

النيل الدولية

اتفاق الحكومة والحركات المسلحة حول دمج القوات

ضغوط على الكونغرس لمعارضة إتفاق محتمل لشطب السودان من قائمة ”الإرهاب“

مسيرة لوزارة العدل لتجريم التحرش

وزارة الصحة بالخرطوم تطلق حملة الرش بالطائرات

الشيوعي: نرفض سياسة الحكومة الاقتصادية التي تسير في نفس طريق سياسات دكتاتورية الانقاذ

اليوم التالي

والي الخرطوم يصدر قراراً بإعفاء مفوض تشجيع الاستثمار

إنهاء تكليف وقبول استقالة وتعيين بوزارة الصحة

السوداني الدولية

من يحدد توقفها”جدل العملة ما بين شغالة وما شغالة”

الدولار يهبط بعد اتصال ناجح بين أميركا والصين

الحركة التعاونية: الموجهات التي وضعتها الصناعة تعيق عمل التعاونيات

القوات المسلحة

دقلو: من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة

اتفاق تعاون عسكري بين السودان والامارات

إرسال تعزيزات شرطية إلى ولاية كسلا

الوساطة الجنوبية:حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور

آخر لحظة

إعفاء مسؤولين كبار بالخرطوم وغليان في كسلا

الشرطة تحاصر عمارة الذهب وتكشف الأسباب

(355) مليون دولار مقابل إزالة السودان من (الإرهاب)

حمدوك يزور سد النهضة الشهر المقبل

النيل .. مستويات غير مسبوقة والري تحذر

غرب كردفان: منع حركة العربات الحكومية بعد الدوام

صوت الأمة

أمريكا تعرض مساومة مالية مقابل شطب السودان من قائمة الإرهاب

إقالة وزير الصحة المكلف

قوات الشرطة تحاصر “عمارة الذهب”

حميدتي: يمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم في أي وقت بأمان

الانتباهة



ً



‏( 3 ‏)

:







‏( 7 ‏) ‏( ‏)

: ‏( 17 ‏)

ً ً



.

‏(300 ‏)