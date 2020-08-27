كاتب سعودي: “إسرائيل أرحم من وجود دولة فلسطينية” وهذا ما قاله عن الأردن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الكاتب السعودي المتصهين رواف السعين، جدلا واسعا بتصريحات جديدة له زعم فيها أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة “كارثة” وبالأخص للدول المجاورة لها.

وتابع “السعين” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بتويتر ورصدته “وطن” هذيانه، أن الفلسطينيين عبارة عن وهم وهم ليسوا دولة، وأشغلوا الدول العربية من خطف طائرات وتفجير سفارات واغتيالات ومنظمات إرهابية وشتم وتخوين.

وأضاف محاولا دق إسفين بين الأردن والفلسطينيين: “جو للأردن وأجو يسقطون الملك حسين في أيلول الأسود، وأشغلوا مصر بالأنفاق والمتفجرات والأسلحة وأشغلوا سوريا يقاتلون السوريين”.

وزعم الكاتب السعودي المتصهين أن دولة فلسطينية تعني أن الأردن وسوريا ولبنان ومصر في خطر.

وأكمل:”وكل هذا وهم ما لهم دولة، وهؤلاء لو صار لهم دولة رح يشاغلونا نحن الحرب، ونفس اللي يعملوه مع إسرائيل رح يعملوه مع الدول المجاورة لهم، وأنا أنصح القادة العرب والمحللين والسياسيين بعدم إقامة دولة عربية للفلسطينيين، لأن “وجود إسرائيل أرحم من وجود دولة فلسطينية”.

وتفاعل عديد من المغردين مع حديث الكاتب السعودي “الدنيء” الذي يحاول استمالة الجمهور حوله وإرضاء ولي نعمته ابن سلمان وحليفة ابن زايد الذي وقع اتفاقية العار مؤخراً مع الكيان الإسرائيلي وطبّع علاقات الإمارات الثنائية معها.

وعلق أحد المغردين بالقول : ” هذا اسمه عذاب للمسلمين إذا عذاب المسلمين يريحك وجعلهم مرتزقات فاعلم أن الله لن يرحمك ومن يتعدى حدوده في الظلم يتحدى الله ليست المظلوم وفلسطين سوف تعود ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب انهارا ومجاري… البلاء العظماء واقوياء الإيمان هذا دليل ضعف إيمانك”.