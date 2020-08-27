شركات المواد الغذائية توقف طرح منتجاتها للأسواق

الخليج 365 : أوقفت بعض الشركات الغذائية طرح منتجاتها للأسواق بسبب الانفلات الكبير الذي يشهده الدولار بالسوق والذي يربك اسعار السلع. وقال مشرف مبيعات بإحدى الشركات صديق محمد، إن شركته وبعض الشركات توقفت بسبب الدولار ، مشيرا الى ان توقف طرح المنتجات يحدث فجوة وندرة في السلع وارتفاع اسعار المطروحة سلفا مما يؤثر على تجار القطاعي خاصة ورهن استقرار الاسعار بتوفير العملة وتراجع سعر الصرف. وأوضح مندوب آخر بحسب صحيفة السوداني، ان الشركات لايمكن إن تبيع بالخسارة مما يعرض رأسمالها للتآكل بسبب الارتفاع المطرد في الدولار والذي يؤثر على تكلفة التشغيل لديها ويحدث ربكة في أسعار السلع ٫ متوقعا حدوث ندرة وزيادة في بعض اصناف البضائع بالاسواق حال استمر الدولار في الارتفاع . واضاف موظف بإحدى شركات المواد الغذائية بان وضع الدولار انعكس سلبا على تراجع إنتاج الشركات وتوقف معظمها عن البيع٫ متوقعا حدوث زيادة وشح في السلع بالاسواق.

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