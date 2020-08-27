إرتفاع متباين في العقارات والايجارات بالعاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسعار العقارات والايجارات للمنازل والشقق ارتفاعا ملحوظا بالخرطوم وأم درمان ، لأسباب عزاها التجار لارتفاع الدولار. وقال صاحب محل عقارات (ود حلبة) بأم درمان عبد الغفار عبدالرحمن، ان العقارات تشهد زيادات غير مسبوقة خاصة ايجارات المنازل والشقق ،مشيرا الى ان ايجار الشقة العادية يتراوح ما بين (18 ـ 20) الف جنيه والمفروشة تتراوح ما بين (35) الى (٥٠) الفا في الشهر، أما المنازل (المسلحة) فتتراوح ما بين (٢٠_٣٠) الف جنيه والمنازل العادية (الجالوص) ما بين (١٠_١٥)الف جنيه. أما الإيجارات بالنسبة للدكاكين فتختلف حسب الموقع ما بين (٧_١٥)الف جنيه في الشهر وفي الاسواق يكون السعر مرتفعا نسبياً وغالباً يكون الإيجار السنوي وقد يصل الى (٤) ملايين. وبالنسبه للبيع افاد بان المتر الواحد لقطعه ارض ناصيه يصل إلى (٥٠)الف ويختلف تدريجياً حسب الموقع ففي المناطق من الدرجه الثالثه يتراوح بين (٢٥_٣٠) الفا. وحول أسعار الشقق بالطابق الأرضي اغلى من الطوابق العليا ويتراوح أسعارها بين (٢٠_٤٠) مليونا أما الصغيره فيتراوح بين (١٦_٢٠) مليون جنيه. وفي ذات الصعيد اشار تاجر العقارات بالخرطوم محمد طيب إلى أن اسعار الإيجارات في الخرطوم بالنسبة للشقق المفروشه تتراوح بين (٤٠_٦٠)الفا ولايوجد فارق كبير بينها وبين الشقق غير المفروشة اما الشقق الصغيرة(استديو). فتتراوح بين(٢٠_٣٠)الف جنيه ، أما اسعار الايجارات للمنازل الكاملة قد تصل الى (١٥٠)الف ونصف المنزل يتراوح بين(٧٠_٨٠)الفا. وأوضح بحسب صحيفة السوداني، ان ايجارات الدكاكين بالخرطوم من الدرجه الاولى بالشوارع التجارية والوكالات تتراوح بين (٨٠_١٠٠) الف جنيه اما داخل السوق (العربي) فتتراوح بين (١٥_٢٠)الفا. وبالنسبة للبيع فيتم بالدولار حيث يقدر المتر الواحد لناصيه تجاريه بالف دولار.