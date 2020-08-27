الخليج 365 : كشف حميد غوينم رئيس وكلاء المصدرين، عن تعليق تصدير الماشية إلى خارج البلاد لاجل غير مسمى. وقال وفق صحيفة (السوداني)، إنه تم إرجاع 130 ألف رأس من الماشية كانت في طريقها للمملكة العربية السعودية، مبيناً أن السبب في التعليق يعود للجنة التي تعمل على منح البواخر العمل بالتناوب بدلاً من أن يختار المصدر الباخرة التي يرغب في نقل ماشيته، وكشف غوينم عن دفع شركات البواخر مبالغ لحكومة الولاية حتى تستمر عملية المناوبة، وأضاف غوينم أن التعليق لن يرفع إلا اذا تم حل اللجنة التي تنظم عمل البواخر، وإعطاء المصدر الحق في اختيار الباخرة التي يرغب في التعاقد معها لتصدير ماشيته.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وكلاء المصدرين: علقنا الصادر وأرجعنا 130 ألف راس من الماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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