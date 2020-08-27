محمد الفكي: زيارة بومبيو كشفت تعطش السودانيين للعودة للمجتمع الدولي

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، أن ردود الأفعال التي خلفتها زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كشفت عن تعطش السودانيين لعودة بلادهم إلى وضعها الطبيعي في المجتمع الدولي.

وقال الفكي في صفحته الرسمية بـ(فيس بوك) أمس “الأربعاء” بحسب صحيفة المواكب، إن النقاشات التي دارت على خلفية الزيارة أوضحت ذلك بعد عزلة امتدت لثلاثة عقود، مبيناً أن ذلك أكد الوعي العميق لشباب الثورة.

وأضاف “لقد تركزت أحاديهم بصورة أساسية على أهمية وضع مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، مشتصحبين الوثيقة الدستورية البند الـ(13) من مهام الفترة الانتقالية”.

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وتابع “البند الـ13 من مهام الفترة الانتقالية يشير إلى وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها ووحدتها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)