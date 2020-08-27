ضو البيت: منظومة الري بمشروع الجزيرة قديمة

وصف وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منظومة الري بمشروع الجزيرةبـ”القديمة” ويعود عمرها الي مائة عام ، وقال، لكن وزارة الري تقوم بصيانة دورية ، للابواب في المواجر والترع ، وكشف ضو البيت عن خطة لاحلال كامل للمنظومة القديمة ، مبينا ان الوزارة تقوم بعملية صيانة مستمرة في كل المواسم لاصلاح البوابات ، وصيانتها وتركيب بوابات جدبدة .

وشكا ضو البيت من تعديات وسرقات لبوابات الترع ، واستدرك قائلا لكن ادارة الري تقوم بمعالجة الاشكالات بالصيانة واستبدال البوابات ، بالاضافة لانشاء ثلاثة نيابات بجانب تكوين شرطة لحماية البوابات وقنوات الري بالمشروع ،واضاف نسير في عمليات الصيانة ونعمل لتنفيذ عملية الاحلال و كشف بحسب صحيفة الجريدة، عن وجود دراسة متكامل لعملية الاحلال الكامل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)