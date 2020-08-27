الخطيب: المكون العسكري غير مؤهل لـ”مفاوضات السلام”

طالب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس الأربعاء، بإرجاع ملف التفاوض إلى مجلس الوزراء وقال “نحن لن نسمح للمجلس العسكري بأن يتغول على ملف السلام”.

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وأضاف الخطيب بحسب صحيفة المواكب “المكون العسكري غير مؤهل ولديه أجندة”، وتابع “لا يمكن أن نأتمنه هو الذي كان يمارس الصراع في مناطق العمليات ويقتل ويبيد المواطنين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)