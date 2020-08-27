أسرة عبد الرحيم محمد حسين تطالب بنقله للعلاج

تابعت مصادر قضايا المعتقلين من رموز الانقاذ من ضمنهم والي الخرطوم السابق عبد الرحيم محمد حسين الذي يعد اول المقبوض عليهم من رموز الانقاذ وايداعه في السجن الاتحادي بكوبر، ويعاني عبد الرحيم محمد حسين من داء السكر وآلام في الظهر.

وتحدث احد المقربين منه مطالباً بضرورة اخضاعه للفحوصات الطبية وذلك لمعاناته من آلام الظهر تسيطر عليه على الرغم من العلاجات التي يتناولها، واكد المقرب من الاسرة بحسب صحيفة الدار بانهم مستعدون لاي ضمانات حتى يتلقى العلاجات اللازمة الى حين الفصل في الاجراءات المفتوحة في مواجهته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)