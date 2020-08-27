الدقير: توقيع الاتفاق مع (الثورية) غداً وموافقة (الحلو) للعودة للتفاوض

أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير أن مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح تسير بصورة طيبة.

وقال الدقير لمصادر أن المفاوضات قد قطع شوطاً كبيراً في جميع القضايا، وأضاف “غالباً سيتم توقيع الاتفاق مع الجبهة الثورية غداً الجمعة”.

وكشف رئيس حزب المؤتمر السوداني بحسب صحيفة المواكب، عن موافقة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو للعودة للتفاوض بعد انسحابها من المفاوضات ومطالبتها بتغيير رئيس الوفد الحكومي المفاوض، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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إلى ذلك كشفت مصادر من جوبا عن الاتفاق على عملية دمج قوات الحركات المسلحة الدارفورية في الجيش بظرف (39) شهراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)