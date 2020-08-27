ضبط ١٩ الف جوال دقيق مدعوم بالجنينة في طريقه لتشاد

احتجزت شرطة مباحث التموين بولاية غرب دارفور أمس ١٩ مركبة تحمل دقيق ماركة شركة (سيقا) وزن ٥٠ بذات مواصفات الدقيق المدعوم ، الذي يتم توزيعه بواسطة الشركة بكل ولايات السودان كانت في طريقها الى دولة تشاد ، حيث بلغت جملة الجولات المضبوطة ١٩ الف جوال.
وقال مصدر من مباحث التموين فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة إن شرطة مباحث التموين رصدت حركة المركبات منذ دخولها الولاية و قامت بايقافها بعد التأكد من أن الدقيق المهرب مدعوماً ، وأردف بعد التحريات الأولية تم الاتصال بمدير مكافحة التهريب و مدير عام الشرطة وإبلاغ والي الولاية محمد عبدالله الدومة و الذي أمر بدوره باحتجاز الدقيق حتى اكتمال التحريات واصدار الحكم على المتهمين.
ومن جانبه قال مدير إدارة التموين بالولاية محمد مختار : لا نتملك أي معلومات حول الجهة التي تقف خلف تهريب الدقيق المدعوم الذي تم ضبطه وتساءل كيف يسمح لجهات بالحصول على الدقيق المدعوم لتهربه الى دولة مجاورة في ظل استمرار أزمة الخبز بالبلاد؟.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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