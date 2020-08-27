الشيوعي: زيارة بومبيو كانت للسعي لكسب اللوبي اليهودي للانتخابات

اكد الدكتور صدقي كبلو سكرتير اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي، أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الامريكي للسودان مؤخرا ، تندرج في محاولات الرئيس الامريكي ترامب لكسب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الى جانبه في الانتخابات الامريكية القادمة بزيادة عدد الدول المعترفة باسرائيل.
وقال بحسب صحيفة الجريدة، أمس، نحن لا نبيع مواقفنا الاساسية وشكر الحكومة الانتقالية لانها كما قال ، عرفت حدودها، وردت على وزير الخارجية الامريكي، بان مسالة التطبيع مع اسرائيل خارج مهام الحكومة المكلفة بها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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