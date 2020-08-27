تحديد موعد مباراة منتخب السودان وتشاد القادمة

الخليج 365 :

وافق الاتحاد التشادي لكرة القدم على قيام مباراتين بين المنتخبين؛ السوداني والتشادي، يومي (20) و (23) سبتمبر المقبل إعدادياً، وذلك في طريق التحضيرات لتصفيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م .

ويتواجد حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم حالياً في انجمينا، ويجري العديد من الترتيبات لإقامة المباراتين، ويعمل الجهاز الفني لصقور الجديان على إكساب اللاعبين حساسية المباريات من خلال التباري الودي، بالاستفادة من الاستثناءات الممنوحة حالياً.