وزارة الطاقة : بدء إجراءات إستيراد 320 ألف طن من الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان، عن بدء الشركات الفائزة بعطاء توريد الوقود لشهر سبتمبر، في إجراءات الاستيراد فوراً، وقال إن الشركات ستستورد 320 ألف طن من الوقود تكفي احتياجات البلاد لشهر كامل.

وقال حامد في تصريح مقتضب لـ(السياسي) إن الشركات استوفت كل الشروط والمطلوبات الأساسية والمعايير الفنية ومطابقة المواصفات.

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