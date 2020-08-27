تخصيص مبلغ دولاري غير مشروط للإتحادات المحلية والانتقالية

الخليج 365 :

أوضح نصرالدين حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – أنهم وتقديرا للظروف العامة بسبب تداعيات جائحة كورونا سيقدموا دعم دولاري للاتحادات المحلية والانتقالية غير مشروط .

وأضاف حميدتي أنه سيتم تخصيص مبلغ (2) ألف دولار لكل اتحاد محلي، و (1) ألف دولار لكل اتحاد انتقالي، وذلك للإعانة على تأدية المهام الملقاة على عاتق الاتحادات، ووجه نصرالدين حميدتي الاتحادات بضرورة الإسراع في فتح حسابات العملة الأجنبية ببنك الخرطوم وفق الإجراءات المطلوبة لإيداع المبالغ المذكورة، وعضد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن المبالغ جاهزة بطرفهم وسيتم إيداع الدعم المقرر لأي اتحاد متى ما استكمل إجراءات فتح الحساب بالعملة الأجنبية، وذلك حتى تستفيد الاتحادات من الصرف بالعملية الأجنبية..

وختم رئيس اللجنة المالية في الاتحاد حديثه بالتأكيد على سعي الاتحاد الدائم لدعم عضويته من اتحادات واندية ومتابعة كل الصعاب التي تعتري طريقها حتى تؤدي مهامها المنوطة بها بالشكل المطلوب .