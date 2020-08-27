إسترداد عوائد ذهب قيمتها أكثر من (3) مليار و(205) مليون جنيه

الخليج 365 : وضعت شرطة تأمين التعدين يدها على كميات كبيرة من الذهب المُهرب دون دفع عوائد جليلة بعدد من تفاتيش العبور، واستردت مبالغ العوائد البالغ قيمتها (3) مليار و(205) مليون و(700) ألف جنيه خلال (48) ساعة. وكشف مدير الأمن وشؤون الولايات بشرطة المعادن العميد شرطة د. أسامة عثمان أبتر لـ(المكتب الصحفي للشرطة) عن عمليات نوعية تنفذها إدارته لضبط المخالفات.

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