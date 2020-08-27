أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
صحيفة السوداني:
– عاجل.. وفاة شخصين نتيجة العنف في كسلا
– الخطيب: نقف مع قضايا قوى التحرر الوطني ونرفض التطبيع
– “حميدتي” يدعو حركات الكفاح المسلح التعجيل بتوقيع اتفاق السلام الشامل
– حمدوك يقبل استقالة وزيرة الصحة المكلفة ويُعيِّن د. أسامة احمد خلفاً لها
– الشرطة تطوق عمارة الدهب بقيادة المدير العام للشرطة.
صحيفة الوطن:
– حمدوك يصدر قرار بإعفاء وزيرة الصحة
– الشرطة تطوق عمارة الذهب بالخرطوم
– الكونغرس الأمريكي يكشف قيمة التسوية مع السودان في قضايا الارهاب
– والي الخرطوم يقيل مسؤلين ويكون لجنة لمراجعة ملفات الموظفين
صحيفة السوداني الدولية:
– من يحدد توقفها”جدل العملة ما بين شغالة وما شغالة”
– الدولار يهبط بعد اتصال ناجح بين أميركا والصين
– الحركة التعاونية: الموجهات التي وضعتها الصناعة تعيق عمل التعاونيات
صحيفة اليوم التالي:
– والي الخرطوم يصدر قراراً بإعفاء مفوض تشجيع الاستثمار
– إنهاء تكليف وقبول استقالة وتعيين بوزارة الصحة
صحيفة صوت الأمة:
– أمريكا تعرض مساومة مالية مقابل شطب السودان من قائمة الإرهاب
– إقالة وزير الصحة المكلف
– قوات الشرطة تحاصر “عمارة الذهب”
– حميدتي: يمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم في أي وقت بأمان
صحيفة آخر لحظة:
– إعفاء مسؤولين كبار بالخرطوم وغليان في كسلا
– الشرطة تحاصر عمارة الذهب وتكشف الأسباب
– (355) مليون دولار مقابل إزالة السودان من (الإرهاب)
– حمدوك يزور سد النهضة الشهر المقبل
– النيل .. مستويات غير مسبوقة والري تحذر
– غرب كردفان: منع حركة العربات الحكومية بعد الدوام
صحيفة القوات المسلحة :
– دقلو: من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة
– اتفاق تعاون عسكري بين السودان والامارات
– إرسال تعزيزات شرطية إلى ولاية كسلا
– الوساطة الجنوبية:حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور
صحيفة أخبار اليوم:
– الشيوعي يعلن رفضه السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
– والي كسلا: المجموعة التي ترفض تعييني لم تقدم أي حجج لرفض شغلي لموقع الوالي.
– الوساطة الجنوبية: حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور.
– بعد محاصرة الشرطة لمجمع الذهب : شيخ الصاغة (لأخبار اليوم ) : الحملات هدفها العملة وما تم العثور عليه لا يذكر.
– الحكم بالاعدام شنقا في مواجهة ثمانية أجانب أدينوا بقتل شاب
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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