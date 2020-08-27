أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

– عاجل.. وفاة شخصين نتيجة العنف في كسلا

– الخطيب: نقف مع قضايا قوى التحرر الوطني ونرفض التطبيع

– “حميدتي” يدعو حركات الكفاح المسلح التعجيل بتوقيع اتفاق السلام الشامل

– حمدوك يقبل استقالة وزيرة الصحة المكلفة ويُعيِّن د. أسامة احمد خلفاً لها

– الشرطة تطوق عمارة الدهب بقيادة المدير العام للشرطة.

صحيفة الوطن: – حمدوك يصدر قرار بإعفاء وزيرة الصحة

– الشرطة تطوق عمارة الذهب بالخرطوم

– الكونغرس الأمريكي يكشف قيمة التسوية مع السودان في قضايا الارهاب

– والي الخرطوم يقيل مسؤلين ويكون لجنة لمراجعة ملفات الموظفين صحيفة السوداني الدولية: – من يحدد توقفها”جدل العملة ما بين شغالة وما شغالة”

– الدولار يهبط بعد اتصال ناجح بين أميركا والصين

– الحركة التعاونية: الموجهات التي وضعتها الصناعة تعيق عمل التعاونيات

صحيفة اليوم التالي:

– والي الخرطوم يصدر قراراً بإعفاء مفوض تشجيع الاستثمار

– إنهاء تكليف وقبول استقالة وتعيين بوزارة الصحة

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صحيفة صوت الأمة:

– أمريكا تعرض مساومة مالية مقابل شطب السودان من قائمة الإرهاب

– إقالة وزير الصحة المكلف

– قوات الشرطة تحاصر “عمارة الذهب”

– حميدتي: يمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم في أي وقت بأمان

صحيفة آخر لحظة:

– إعفاء مسؤولين كبار بالخرطوم وغليان في كسلا

– الشرطة تحاصر عمارة الذهب وتكشف الأسباب

– (355) مليون دولار مقابل إزالة السودان من (الإرهاب)

– حمدوك يزور سد النهضة الشهر المقبل

– النيل .. مستويات غير مسبوقة والري تحذر

– غرب كردفان: منع حركة العربات الحكومية بعد الدوام

صحيفة القوات المسلحة :

– دقلو: من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة

– اتفاق تعاون عسكري بين السودان والامارات

– إرسال تعزيزات شرطية إلى ولاية كسلا

– الوساطة الجنوبية:حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور

صحيفة أخبار اليوم: