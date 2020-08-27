الاتحاد السوداني للعلماء يدعو إلى حل الحكومة وتشكيل«حكومة كفاءات غير حزبية»

دعا الاتحاد السوداني للعلماء والائمة والدعاة بالسودان إلى حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية للخروج بالبلاد من النفق المظلم .

وقال الاتحاد في بيان له أذاعه على منبر “طيبة برس”، وفق صحيفة السوداني ان الخروج من هذا النفق المظلم يكمن في جملة من الإجراءات العاقلة الصادقة العاجلة الحاسمة منها حل الحكومة الحالية التي أقرت واعترفت بعجزها وفشلها في إدارة الدولة ومعالجة أزماتها.

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ودعا البيان إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية وغير خاضعة للمحاصصات الحزبية والمزايدات السياسية لوضع رؤية شاملة للاصلاح ومعالجة الازمة الاقتصادية الخانقة وفض النزاعات القبلية، والمصالحة الوطنية، وتحقيق السلام، والتحقيق في جريمة فض الاعتصام وتقديم المتورطين إلى محاكمة عادلة.

كما دعا إلى تشكيل لجنة وطنية لتهيئة الاجواء لقيام انتخابات حرة نزيهة. وفق البيان يذكر أن الاتحاد السوداني للعلماء والائمة والدعاة بالسودان يجمع عدداً من علماء المسلمين بالسودان من «سلفيين وصوفية».

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )