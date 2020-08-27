ديو مطوك ورقة الترتيبات الامنية فى مسار دارفور تجاوزت التعقيدات

اتفقت أطراف العملية التفاوضية بين وفد الحكومة ومسار دارفور في الترتيبات الأمنية على موضوع قوة حفظ الأمن من حيث القيادة والتكوين والانتشاروقال عضو وفد الوساطة الجنوبية ديو مطوك وفق ( سونا ) “اتفق الطرفان في قضية قوة حفظ السلام من حيث القيادة والتكوين وانتشار هذه القوة”
وأضاف بهذا الشكل فإن ورقة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور تجاوزت مراحلها المعقدة، وغدا سيتم مراجعة الورقة بصورة كلية لتنقيحها ومن ثم اعدادها للتوقيع عليها بالأحرف الأولى.
الجدير بالذكر أن الوساطة قد حددت يوم الجمعة الموافق ٢٨ من الشهر الجاري موعدا لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بكل مكوناتها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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