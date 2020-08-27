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«الأمريكية من أصل سوداني» تُفاجأ بأن مراسم اداءها اليمين امام ترامب ستظهر في فعاليات الحزب الجمهوري

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قالت الأمريكية من أصل سوداني- نعمات عوض السيد – لصحيفة “وول ستريت جورنال” انها فوجئت بأن مراسم اداءها يمين الجنسية الامريكية امام ترامب ستظهر في فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري.

 

وأضافت وفق صحيفة السوداني: ورغم ذلك فهي لا تمانع وليس لها اهتمامات سياسية، مشيرة إلى أنها ستصوت في نوفمبر ولكن لم تستقر على ترامب او بايدن.

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وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تناقلت مراسم تجنيس مواطنة من اصول سودانية بالجنسية الأمريكية والمدهش في المناسبة مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاحتفال بالبيت الأبيض.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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