«الأمريكية من أصل سوداني» تُفاجأ بأن مراسم اداءها اليمين امام ترامب ستظهر في فعاليات الحزب الجمهوري

قالت الأمريكية من أصل سوداني- نعمات عوض السيد – لصحيفة “وول ستريت جورنال” انها فوجئت بأن مراسم اداءها يمين الجنسية الامريكية امام ترامب ستظهر في فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري.
وأضافت وفق صحيفة السوداني: ورغم ذلك فهي لا تمانع وليس لها اهتمامات سياسية، مشيرة إلى أنها ستصوت في نوفمبر ولكن لم تستقر على ترامب او بايدن.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تناقلت مراسم تجنيس مواطنة من اصول سودانية بالجنسية الأمريكية والمدهش في المناسبة مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاحتفال بالبيت الأبيض.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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