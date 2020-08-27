سقوط شبكة إجرامية تهرب العملات الحرة

تمكنت إدارة الجنايات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة الدولار لطلاب غير حقيقيين بالهند واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين.

وبحسب ( سونا ) ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب العملات الحرة بحجة إرسالها الى طلاب بدولة الهند وذلك عبر احد البنوك بولاية الخرطوم بواسطة مستندات مزورة؛

حيث تم التنسيق التام بين البنك وإدارة الجنايات وتم القبض على عدد متهمين اثنين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهما بدائرة الإختصاص وإخضاعهم للتحري وتوصل فريق التحقيقات الى أبعاد الجريمة ويقوم فريق ميداني متخصص بتعقب الضالعين في هذة الحادثة للقبض على جميع أفراد الشبكة توطئة لتقديمهم للعدالة الجدير بالذكر أن هذه الشبكة يقودها متهم ينتحل صفة ضابط بالقوات النظامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )