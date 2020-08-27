الشرطة تركب كاميرات مراقبة أمام داخليات طالبات الخرطوم

استنجدت مديرة جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبدالرحمن علي بالشرطة لتأمين الجامعة قبيل انطلاقة الدراسة مطلع الشهر المقبل .

والتقت فدوى بمدير الشرطة الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ منصور بمكتبه وتطرق اللقاء بحسب المكتب الصحفي للشرطة وفق صحيفة أخر لحظة الي إمكانية زيادة قوة شرطة الجامعات بهدف حفظ النظام وتمكين الطلاب من التحصيل الأكاديمي وتأمين الطلاب والممتلكات داخل الحرم الجامعى

إضافة لنشر قوة مرورية على شارع الجامعة لانسياب الحركة المرورية وتركيب كاميرات مراقبة خاصة أمام داخليات الطالبات (البركس) للحد من من انتشار ظاهرة خطف الممتلكات والمظاهر التي تعيق العملية الأكاديمية وتحطيم أنشطة معتادي النشل بقوة من المباحث الجنائية.

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من جانبه أعلن مدير الشرطة إنشاء آلية من الجهات ذات الصلة لمتابعة مخرجات اللقاء وانفاذها. وامتدح دور وتاريخ جامعة الخرطوم وقال إن رئاسة الشرطة علي استعداد لتقديم الدعم اللازم المؤسسات التعليمية و توفير الأمن والسلامة العامة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )