شاهد بالصور : النيل يهدد أحياء بالخرطوم بالغرق ومواطنون يطلقون استغاثة لنجدتهم

هدد النيل عدداً من الأحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء الاربعاء بالغرق واطلق عدداً من المواطنين المتضررين، نداء استغاثة على منصات التواصل الاجتماعي مناشدين السلطات بنجدتهم وغمرت المياه أجزاء من بعض الاحياء على النيل الأبيض منها مناطق الشقيلاب غرب، والكلاكلات جنوبي الخرطوم، وأحياء القماير والفتيحاب بمدينة امدرمان.

كما غمرت مياه النيل الازرق وفق صحيفة السوداني شارع النيل، ونادي الزوارق وعددا من الأندية والكافتريات السياحية بمحاذاة النيل وهطلت مساء الأربعاء أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم.

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وشهدت مناسيب النيلين الأبيض والأزرق اليوم زيادات كبيرة في العاصمة الخرطوم مما ينذر بفيضان يهدد عدداً من الاحياء الواقعة على ضفتي النيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )