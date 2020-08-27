فيضانات النيل 2020.. الولاية الشمالية.. خسائر فادحة

تعرضت قرى محلية مروي، الدتي، الكرو، الدهسيرة، الزومة، مقاشي، حزيمة، بالولاية الشمالية لفيضان كبير جدا تسبب في خسائر كبيرة في المساجد والخلاوي والمنازل و المؤسسات الصحية و الخدمية..

وايضا تلف تام لمحصول البلح لهذا العام مما قد يضاعف معاناة الاهل الاقتصادية..

وبالرغم من الجهود الجبارة التي قام بها اهالي المنطقة والتي ساعدت في حماية المنازل والاهالي..الا ان حجم الكارثه اكبر من قدرات الجهد الشعبي..

نحمد لله علي اقداره فكل شئ من عند الله..

عادة بعد مثل هذه الفيضانات يسوء الوضع الصحي تمام من امراض و غيره. عليه نطالب المنظمات الطوعية و الطبية بالمساعدة في توفر الادوية خاصة ادوية الملاريا و امصال العقارب و ايضا الحوجة لمضخات رش البعوض و مضخات سحب المياه.. و كذلك جهات توفر الناموسيات..

كما نثمن علي دور الاعلام القومي و الخارجي في تسليط الضوء علي هذه المحنة التي ألمت بالاهل بالمناطق المنكوبة..

نادر حسن سعيد..

قرية مقاشي محلية مروي.