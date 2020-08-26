لصوص الكنوز يدمرون موقعا تاريخيا إفريقيا عمره ألفي عام في السودان

الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد المسؤولون السودانيون أن منقبين غير شرعيين عن الكنوز، دمروا موقعا أثريا يعود تاريخه إلى 2000 عام في البلاد، ما أجج غضب الخبراء في هذا المجال.



ووقع الخراب في المنطقة الشرقية من الصحراء الكبرى حيث الموقع الأثري المعروف باسم جبل المراوغة، والذي يعود تاريخه إلى الفترة المروية بين 350 قبل الميلاد و350 بعد الميلاد. والذي يُعتقد أنه كان ذات يوم إما مستوطنة صغيرة أو نقطة تفتيش.

وقال مسؤولون من إدارة الآثار والمتاحف السودانية إنهم زاروا الموقع الشهر الماضي وعثروا على الحطام في الموقع الذي يبعد نحو 270 كم شمال العاصمة الخرطوم.

وفي يوليو الماضي، عثر المسؤولون على حفارين ميكانيكيين وخمسة رجال يعملون بنشاط للعثور على الذهب، وحفروا خندقا واسعا يبلغ عمقه نحو 17 مترا وطوله 20 مترا.

وقضى هذا الدمار على أي آمال في إنقاذ أي تاريخ من المنطقة. وقالت حباب إدريس أحمد، عالمة الآثار التي تعمل في الموقع منذ عام 1999، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: "كان لديهم هدف واحد فقط من التنقيب هنا، هو العثور على الذهب، وفعلوا شيئا مجنونا لتوفير الوقت، لقد استخدموا الآلات الثقيلة".

وتنتشر مئات الأهرامات والمواقع القديمة الأخرى عبر المناظر الطبيعية الصحراوية في السودان. وهي ليست معروفة مثل تلك الموجودة في جارتها الشمالية، مصر.

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وهذه الحادثة ليست معزولة ولكنها جزء من اتجاه متزايد لتدمير المواقع الأثرية، وفقا لعلماء الآثار السودانيين، حيث أنه في ساي، وهي جزيرة نهرية بطول 12 كيلومترا في النيل، تعرضت مئات القبور، التي يعود بعضها إلى زمن الفراعنة، للإغارة والتدمير من قبل اللصوص.

وقال حاتم النور، مدير الآثار والمتاحف في السودان: "من بين ألف موقع معروف أكثر أو أقل في السودان، وقع تدمير أو إتلاف المائة على الأقل". وحذر من أن انعدام الأمن في المواقع جعلها أهدافا سهلة للنهب.

ويعد السودان حاليا ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، بينما تتفوق عليه كل من جنوب إفريقيا وغانا في إنتاج هذا المعدن الثمين.

وجلب التعدين التجاري نحو 1.2 مليار دولار (900 مليون جنيه إسترليني) للحكومة السودانية العام الماضي.

ويزعم الكثيرون أن بعض السلطات المحلية ورجال الأعمال هم من شجعوا التعدين غير القانوني، حيث يقدمون الآلات للمنقبين عن الذهب. كما يبدو أن تطبيق القوانين الحالية ليس صارما أيضا، خاصة وأنه أطلق سراح المنقبين الذين دمروا جبل المراغة دون توجيه تهم إليهم، وليس واضحا لماذا.

وقال محمود الطيب الخبير السابق في دائرة الآثار السودانية: "كان يجب أن يقبض عليهم في السجن ومصادرة آلاتهم .. هناك قوانين".

وتحرك السودان لتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى من أجل حماية معالمه التاريخية والثقافية، وذلك عن طريق تدريس التاريخ السوداني للشباب، وفقا للأستاذة حباب إدريس محمد، كبير المفتشين بدائرة الآثار والمتاحف في تصريح لوكالة سونا للأنباء.