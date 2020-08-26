كاتب فلسطيني يكشف كيف أباد “ابن زايد” أحلام 362 مليون عربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الكاتب والإعلامي الفلسطيني المعروف نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة (وطن)، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ـ الحاكم الفعلي للإمارات ـ على خلفية قرار التطبيع الخياني الذي أعلنه قبل أسبوعين، مشيرا إلى أنه أباد بسياساته ضد ثورات الربيع العربي أحلام العرب بأوطان حرة مستقلة تقوم على العدل والشفافية.

وقال “المهداوي” في تغريدة له على حسابه بتويتر:”362 مليون عربي أبيدت أحلامهم بأوطان حرة مستقلة تقوم على العدل والشفافية وتكافؤ الفرص بسبب شيطان العرب محمد بن زايد.”

وتابع الكاتب الفلسطيني مشددا على أنه لم يستفد من الثورات المضادة غير الكيان الصهيوني الذي ينمو على تمزق وفرقة العرب ضمن أنظمة ديكتاتورية تمهم.

واختتم نظام المهداوي تغريدته بالقول أن عام 2011 كان أسوأ أعوام إسرائيل، في غشارة إلى ثورات الربيع العربي التي كانت تهدد الأنظمة القمعية ومستقبل الاحتلال المرتبط بهذه الأنظمة في المنطقة.