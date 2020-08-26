شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عادت الفنانة نانسي عجاج من جديد للاختفاء عن الساحة الفنية وذلك بعد أن نشطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وانتجت عددا من الاغنيات الخاصة، ويؤكد عدد من المراقبين للساحة الفنية أن نانسي فنانة مميزة لكن دائما ما يعيبها الكسل الشديد، واختتم المراقبون أن اكبر خطر يهدد مسيرة نانسي هو ذلك الاختفاء غير المبرر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجاج تعود لـ(عزلتها) الغريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.