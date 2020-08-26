منتجي الصمغ العربي يطالبون بحل المجلس

الخليج 365 :

طالب سيد محمد احمد الطاهر كبير منتجي الصمغ العربي الحكومة الانتقالية بحل مجلس الصمغ العربي وجمعيات منتجين الصمغ ووصفها بالاجسام الهلامية وليس لها اي عائد اقتصادي للمنتج بل انشئت لتحقيق مصالح اشخاص بعينهم خلال النظام البائد وشدد علي اهمية والعودة الى تكوين اتحاد مزارعي السودان وبرر ذلك بوقفه مع قضايا المنتج والمصدر والمزارع والعمل على تحديد السعر التركيزي للصمغ العربي وعاب علي الجمعيات النوعية ايقاف خطة خطوط النار التي كانت توقف اهدار ٤٠ %من الإنتاج ورغم توقفها كانت تأخذ الهيئة القومية للغابات رسوم من حزام الصمغ العربي ولائية ومركزية تقدر ب ١٧ % وتسأل لماذا هذة الأجسام مسمرة في إجراءاتها منذ النظام البائد واضاف ليس لها قانون ولا سند تشريعي لانشائها والتي ليس لها دور في إعادة حصائل الصادر للدول مستمرة

وفي صعيد متصل قال الأمين العام لمنظمة الهشاب للتنمية الريفية طه هارون حامد في الجلسة إلافتتاحية لدورة مبادرة ترسيخ مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للصمغ العربي اليوم بوزارة الإعلام من أهداف المبادرة يرتكز في ترسيخ مفاهيم وتطوير سلعة الصمغ العربي والعمل علي بناء قدرات المزارعين ومنتجي الصمغ العربي وتنمية مهارات المراة الريفية للاستفادة من الصمغ العربي في شتي المجالات واكد علي دور المبادرة في دعم وتطوير سلعة الصمغ بتوفير الأجهزة الحديثة في عمليات انتاج الصمغ وطالب ممثل المجلس الأعلي للبيئة شمس الدين الدخيري بتبعبية الغابات للبية لأن عمل الغابات شأن بيئي الأمر الذي يسهم في ترقية وتطوير ودعم الصمغ العربي في خذينة الدولة.