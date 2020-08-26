تفكيك أخطر شبكة لتهريب العملات الحرة

الخليج 365 : تمكنت إدارة الجنايات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بتحويل مبالغ ماليه بالعملة الصعبة الدولار لطلاب غير حقيقين بالهند وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن نشاط لشبكة إجرامية تهرب العملات الحرة بحجة إرسالها الي طلاب بدولة الهند وذلك عبر أحد البنوك بولاية الخرطوم بواسطة مستندات مزورة؛ حيث تم التنسيق التام بين البنك وإدارة الجنايات وتم القبض على عدد متهمين اثنين وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما بدائرة الإختصاص وتم إخضاعهم للتحري وتوصل فريق التحقيقات الي أبعاد الجريمة ويقوم فريق ميداني متخصص بتعقب الضالعين في هذة الحادثة للقبض علي جميع أفراد الشبكة توطئة لتقديمهم للعدالة والجدير بالذكر أن هذه الشبكة يقودها متهم ينتحل صفة ضابط بالقوات النظامية. المادة السابقة ضبط كميات من السكر والدقيق المدعوم بولاية نهر النيل المقالة القادمة منتجي الصمغ العربي يطالبون بحل المجلس

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