ضبط كميات من السكر والدقيق المدعوم بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية من ضبط سكر ودقيق مدعوم غرب مدينة الدامر بولاية نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق إنفاذ خطط الادارة في مراقبة انسياب السلع المدعومة والاستراتيجية حيث تمكنت الشرطة الامنية فرعية الدامر من وضع يدها علي عدد 1122 جوال سكر زنة 50 كيلو وعدد 12000 جوال فارغ وعدد5 ماكينات خياطة وعدد2 ميزان بحوزة متهمين اثنين تم تخزينها بموقعين مختلفين.
وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 10/8/5 من قانون حماية المستهلك والمواد32/31 من قانون المواصفات والمقاييس بقسم شرطة الدامر .
وعلي ذات السياق نجحت الفرعية في ضبط عدد150 جوال دقيق مدعوم زنة 50كيلو ويحمل المتهم مستندات اتضح من خلال التحري انها مزورة تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد10/8/5والمادة 123من القانون الجنائي.
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