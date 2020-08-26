وجدي صالح ينفي صحة التغريدة الخاصة بهشام السوباط

قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين يوم الأربعاء على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (تم نشر تغريدة عبر صورة مزورة ومنتحلة لحسابي الشخصي في تويتر،نحن في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة لا نطلق الاتهامات بل نعمل وفق القانون واجراءات التحري وصولا للاتهام واسترداد المال.

القصد معلوم وهو محاولة بائسة لتشويه صورة عمل اللجنة في نظر جماهير شعبنا).

وتشير أخبار الخليج 365 أن التغريدة المفبركة والتي قصدها وجدي وتم تداولها على نطاق واسع هي (وجدي صالح ” : رجل الأعمال ( هشام السوباط ) ثروته تتجاوز 6 مليار دولار وهو الممول الأساسي لفساد وغسيل الأموال في عهد النظام البائد وما زالت مافيا الكيزان تحميه بكل شراسة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)