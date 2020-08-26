عاجل.. 86 قتيلاً ودمار 32 ألف منزل في فيضانات السودان

الأربعاء 26 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن الدفاع المدني السوداني، الأربعاء، أن السيول والفيضانات الموسمية دمرت أكثر من 30 ألف منزل وقتلت 86 شخصاً منذ يوليو الماضي.



وقال الدفاع المدني في بيان أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 86، والجرحى إلى 44، في حين دمرت المياه 32059 منزلاً و143 مرفقاً عاماً.

وأضاف البيان أن أكثر الولايات تأثرا هي شمال دارفور، وجنوب كردفان، والبحر الأحمر، وكسلا، والجزيرة، والخرطوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في 2019 في أضرار لـ400 ألف شخص، وفق متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

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وأعلنت وزارة الري والموارد المائية أن "مناسيب نهر النيل في معظم الأحباس وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة".

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن فيضان النهر بلع مستوى "أعلى من عامي 1946 و1988 عندما سجلت محطات الرصد وقتها أعلى مناسيب منذ بداية رصد النهر في 1902".

وقال عباس لصحافيين: "مناسيب النيل الرئيسي بلغت مستويات قياسية وقد تحدث فيضانات وغرق مساحات على الضفتين".

وفي أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، غمرت مياه نهر النيل شوارع عدد من الأحياء على ضفة النيل.

وذكر شاهد أن شوارع بعض الأحياء على النيل امتلأت بالمياه، ويحاول بعض السكان وضع أكياس رمل لحماية منازلهم.