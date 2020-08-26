عاجل.. الوساطة الجنوبية: حسم ملف قضية الدمج في الترتيبات الأمنية لدارفور

حسم المتفاوضون في ملف دارفور اليوم قضية دمج القوات في إطار المفاوضات الجارية حول القضايا الأمنية. وكشف عضو فريق الوساطة لدولة جنوب السودان، د. ضيو مطوك، عن حسم قضية دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية في مسار دارفور. وقال مطوك في تصريح صحفي مقتضب اليوم بمقر التفاوض بالعاصمة جوبا " اليوم احرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور". وأضاف مطوك: الآن سينتقل النقاش الى قضية القوى الوطنية في دارفور وسيتم حسم هذا الامر في الجلسة المقبلة. وأشار إلى أن الوساطة ما زالت متمسكة بيوم ٢٨ للتوقيع على السلام بالأحرف الأول.



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