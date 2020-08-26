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الأربعاء 26 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قلّلت دولة جنوب السودان، الأربعاء، من التصريحات حول تسمم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال وجوده بالعاصمة جوبا، مؤكدة أنها شائعة وغير صحيح ما تم تداوله.
وقال المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، إن تحقيق السلام في السودان بات أمرًا واقعًا ووشيكًا، مشيرًا إلى أن أمن واستقرار السودان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار جنوبه، داعيًا إلى ضرورة تطبيق الحريات الأربع بين الدولتين، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على موقع "فيس بوك".
وأكد توت أن جنوب السودان تحرص كل الحرص على سلامة ضيوفها مستنكرا ماتناقلته بعض وسائل الإعلام حول شائعة تسمم محمد حمدان دقلو مشيرا إلى أنها شائعة أطلقها أصحاب الأجندة الخاصة.
وجدّد توت أن بلاده ستمضي في دعم جهود إحلال السلام الشامل والاستقرار والأمن في السودان، داعيًا أطراف التفاوض لتقديم مزيد من التنازلات والتضحيات من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.
وترعى دولة جنوب السلام المفاوضات بين الحكومة السودانية وجماعات متمردة من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل.
كانت هذه تفاصيل خبر جوبا: شائعة تسمم نائب رئيس السيادي السوداني أطلقها أصحاب أجندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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