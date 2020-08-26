الارصاد تحذر من عواصف رعدية و أمطار في عدد من الولايات

حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب اليوم وحتى صباح الغد أجزاء من ولايات (النيل الازرق ، النيل الابيض سنار ، القضارف ، الجزيرة ، النيل الابيض ، جنوب وغرب كردفان ، غرب ووسط وجنوب دارفور ) مشيرة الى ان إنتشار السحب الرعدية في أجزاء واسعة من تلك الولايات.

واشارت الوحدة الى هطول امطار خفيفة الى متوسطة في اجزاء متفرقة من ولايات (كسلا الجزيرة ، شمال كردفان وشمال وشرق دارفور) .

وألمحت الوحدة إلى أنّ الأمطار ستكون خفيفة في اقصى الاجزاء الجنوبية من ولايتي (نهر النيل ، الشمالية) و متوقعة امطار خفيفة في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم .

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واوضحت الوحدة ان طقس البلاد اليوم يؤثر عليه تعمق منخفض الهند الموسمي مضيفا ان الفاصل المداري يمر اليوم شمال ولاية البحر الاحمر مارا بمدينة ابو حمد وشمال مدينة دنقلا وشمال الولايات الغربية ويتوقع ان يتراجع قليل خلال اليوم.

وناشدت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع والمواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ومراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )