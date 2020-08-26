الخطيب: نقف مع قضايا قوى التحرر الوطني ونرفض التطبيع

أكد الحزب الشيوعي، موقفه الثابت من التضامن مع قضايا قوى التحرر الوطني، وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية في التطبيع مع اسرائيل.
وأوضح السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في منبر وكالة السودان للانباء الاربعاء أن دستور الحزب ينص في المادة (26) على دعم نضالات الشعوب التي تتعرض للقهر والاضطهاد والتضامن مع شعوب العالم المناضلة في سبيل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي،
وأضاف وفق صحيفة السوداني : “إن هذا هو الأساس الذي ينبني عليه موقف الحزب من كافة الشعوب المضطهدة والشعوب المناضلة وقد شكّل هذا الأمر اساس موقفه من القضية الفلسطينية وقيام دولة اسرائيل”.
في وقت وصف فيه عضو المكتب السياسي للحزب وسكرتير اللجنة الاقتصادية د. صدقي كبلو، الادعاء بأن التطبيع مع اسرائيل من شأنه حل أزمات السودان الاقتصادية بأنه “فرية كبرى”،
موضحاً أن اسرائيل اكبر متلقي للدعم الخارجي، وليس لها ما تقدمه للآخرين، ضارباً المثل بدولتي مصر والأردن اللتين طبعتا علاقاتهما مع اسرائيل منذ وقت مبكر، وقال: “انهما لم يحصلا على أي دعم منها يخرجهما من أزماتهما”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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