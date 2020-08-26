“حميدتي” يدعو حركات الكفاح المسلح التعجيل بتوقيع اتفاق السلام الشامل

دعا النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، قادة حركات الكفاح المسلح بضرورة التعجيل لتوقيع اتفاق السلام الشامل، وأضاف: “ما حدث من تغيير لم يكن متوفرًا من قبل ويمكن لقادة حركات الكفاح المسلح الدخول للخرطوم والخروج منه في اي وقت بأمان”،

واشار دقلو وفق صحيفة السوداني خلال مخاطبته لعدد من قادة دولة جنوب السودان وحركات الكفاح المسلح الاربعاء بمناسبة دعوة من مجموعة رجال أعمال من منطقة أبيي، إلى أن عملية السلام ستعم كل ربوع السودان، لأن كل الأطراف ترغب في المضي قدماً لصالح السلام، وقال: “من دون سلام لن يتقدم السودان خطوة، لذلك فتحت الحكومة كل الممرات الإنسانية بدون شروط لخلق بيئة جاذبة للسلام”.

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وقال رئيس فريق الوساطة توت قلواك، إن السلام بات أمراً واقعاً وما تبقى من مناقشات لن يكون عائقاً لتحقيق السلام، مضيفاً بأن الأمن القومي لجنوب السودان يكمن في استقرار وأمن السودان، واشار إلى أن ما يجمع شعبي البلدين اكثر من ما يفرقهما.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )