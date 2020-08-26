ولاية الخرطوم تكون لجنة لحصر الأصول و الممتلكات

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد قرارا رقم (١٠١) لسنة ٢٠٢٠ بتكوين لجنة حصر الأصول و الممتلكات وتكملة التسليم والتسلم و تختص اللجنة وفق (سونا) بالمهام التالية :- ١/ حصر الأصول والعهد و الممتلكات و المتحركات التي تمتلكها ولاية الخرطوم. ٢/ مراجعه تقارير التسليم والتسلم لولاية الخرطوم بجميع أجهزتها التنفيذية. Advertisements ٣/ للجنة الحق في تكوين لجان مساعدة و الاستعانة بمن تراه مناسباً . ٤/ ترفع اللجنة تقريرها خلال فترة أقصاها ( ٤٥ ) يوماً من تاريخ تكوين اللجنة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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